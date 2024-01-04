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Рубчинский рассказал, кто из Днепра-1 усилит сборную Украины

4 января 2024 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рубчинский рассказал, кто из Днепра-1 усилит сборную Украины
Игроки "Днепра-1" празднуют победу. Фото: instagram.com/valik_022/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский рассказал, кто из его одноклубников может усилить сборную Украины. Футболист назвал как минимум три фамилии, на которые стоит обратить внимание главному тренеру национальной команды Сергею Реброву. 

Два футболиста "Днепра-1" уже вызываются в национальную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбольна хата". 

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Валентин Рубчинский имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Украины, однако в главную команду страны 21-летнего игрока пока не вызывают. Несмотря на это он считает, что сразу несколько футболистов "Днепра-1" могут быть полезны для "сине-желтых". 

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинський с мячом. Фото: instagram.com/valik_022/

Кого назвал Рубчинский 

По словам футболиста "Днепра-1", его команде не помешало бы кадровое усиление. Подопечные Юрия Максимова продолжают вести борьбу за чемпионский титул. После первого круга чемпионата в сезоне 2023/2024 "Днепр-1" занял второе место в турнирной таблице УПЛ. Однако даже в таких условиях несколько подопечных Максимова могли бы оказаться полезными для сборной Украины. 

"У нас есть очень хорошие футболисты. Я считаю, что Руслан Бабенко, Александр Филиппов и Алексей Гуцуляк, которые могут создать качественную конкуренцию", — рассказал Рубчинский. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

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Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

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