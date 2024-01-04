Рубчинський розповів, хто з Дніпра-1 посилить збірну України
Півзахисник "Дніпра-1" Валентин Рубчинський розповів, хто з його одноклубників може посилити збірну України. Футболіст назвав щонайменше три прізвища, на які варто звернути увагу головному тренеру національної команди Сергію Реброву.
Два футболісти "Дніпра-1" вже викликаються до національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбольна хата".
Валентин Рубчинський має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України, проте до головної команди країни 21-річного гравця поки не викликають. Попри це він вважає, що одразу кілька футболістів "Дніпра-1" можуть бути корисними для "синьо-жовтих".
Кого назвав Рубчинський
За словами футболіста "Дніпра-1", його команді не завадило б кадрове посилення. Підопічні Юрія Максимова продовжують боротися за чемпіонський титул. Після першого кола чемпіонату у сезоні 2023/2024 "Дніпро-1" посів друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Однак навіть за таких умов кілька підопічних Максимова могли б виявитися корисними для збірної України.
"У нас є дуже добрі футболісти. Я вважаю, що Руслан Бабенко, Олександр Філіппов та Олексій Гуцуляк, які можуть створити якісну конкуренцію", — розповів Рубчинський.
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