Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Рубчинський розповів, хто з Дніпра-1 посилить збірну України arrow

Рубчинський розповів, хто з Дніпра-1 посилить збірну України

4 січня 2024 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рубчинський розповів, хто з Дніпра-1 посилить збірну України
Гравці "Дніпра-1" відзначають перемогу. Фото: instagram.com/valik_022/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Дніпра-1" Валентин Рубчинський розповів, хто з його одноклубників може посилити збірну України. Футболіст назвав щонайменше три прізвища, на які варто звернути увагу головному тренеру національної команди Сергію Реброву.

Два футболісти "Дніпра-1" вже викликаються до національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбольна хата".

Читайте також:

Валентин Рубчинський має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України, проте до головної команди країни 21-річного гравця поки не викликають. Попри це він вважає, що одразу кілька футболістів "Дніпра-1" можуть бути корисними для "синьо-жовтих".

Валентин Рубчинський
Валентин Рубчинський із м'ячем. Фото: instagram.com/valik_022/

Кого назвав Рубчинський

За словами футболіста "Дніпра-1", його команді не завадило б кадрове посилення. Підопічні Юрія Максимова продовжують боротися за чемпіонський титул. Після першого кола чемпіонату у сезоні 2023/2024 "Дніпро-1" посів друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Однак навіть за таких умов кілька підопічних Максимова могли б виявитися корисними для збірної України.

"У нас є дуже добрі футболісти. Я вважаю, що Руслан Бабенко, Олександр Філіппов та Олексій Гуцуляк, які можуть створити якісну конкуренцію", — розповів Рубчинський.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб. 

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті". 

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії. 

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі