Збірна України розгромила Бельгію у відборі на чемпіонат світу-2024

Збірна України з футзалу. Фото: УАФ

В рамках відбору на чемпіонат світу з футзалу збірна України зіграла із Бельгією. Матч пройшов в рамках п’ятого туру.

Україна впевнено перемогла бельгійців, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч пройшов на арені ім. Іштвана Палффі в Береттьоуйфалу, Угорщина. Україна почала гру з результативних атак. Вже на третій хвилині Корсун завдяки рикошету від суперника перетворив простріл на гол.

На шостій хвилині Педяш з гострого кута подвоїв перевагу після скидання від Абакшина. Ще через 5 хвилин Корсун оформив дубль після контратаки.

На 15-й хвилині Корсун забив третій м’яч. Він підставив ногу під передачу і з метра забив гол.

Четвертий гол Україна забила на 20-й хвилині. Шотурма прийняв м’яч та з гострого кута забив від перекладини та стійки воріт.

У другому таймі Педяш вдало зіграв на добиванні — 6:0. Ще через хвилину Сірий забив сьомий гол. Цікаво, що невдовзі бельгійці відквитали один м’яч.

На 36-й хвилині Раху забив ще один гол у ворота України. Але це був не останній точний удар у грі. На 40-й хвилині Фаренюк точно пробив здалеку по порожніх воротах — 8:2.

Україна — Бельгія — 8:2

Голи: Корсун, 3, 11,15, Педяш, 6, 27, Шотурма, 20, Сірий, 28, Фаренюк, 40 — Ваді, 29, Раху, 36

Україна: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма — Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

Бельгія: Вранкен, Раху, Ах. Сабабті, Грелло, Гісланді — Ідріссі, Аб. Сабабті, Аднан, Ламсайя, Ель-Факірі, Ваді, Дабі-Реда, Вандерхейден, Вален.

На 28-й хвилині Ель-Фекірі (Бельгія) не забив пенальті (воротар).

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