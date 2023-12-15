Сборная Украины разгромила Бельгию в отборе на чемпионат мира-2024

Сборная Украины по футзалу. Фото: УАФ

В рамках отбора на чемпионат мира по футзалу сборная Украины сыграла с Бельгией. Матч прошел в рамках пятого тура.

Украина уверенно победила бельгийцев, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч прошел на арене им. Иштван Палфи в Береттьоуйфале, Венгрия. Украина начала игру с результативных атак. Уже на третьей минуте Корсун благодаря рикошету от соперника превратил прострел в гол.

На шестой минуте Педяш с острого угла удвоил преимущество после сброса от Абакшина. Спустя еще 5 минут Корсун оформил дубль в результате контратаки.

На 15-й минуте Корсун забил третий мяч. Он подставил ногу под передачу и с метра забил гол.

Четвертый гол Украина забила на 20-й минуте. Шотурма принял мяч и с острого угла забил от перекладины и стойки ворот.

Во втором тайме Педяш удачно сыграл на добивании — 6:0. Еще через минуту Сирый забил седьмой гол. Интересно, что вскоре бельгийцы отквитали один мяч.

На 36-й минуте Раху забил еще один гол в ворота Украины. Но это был последний точный удар в игре. На 40-й минуте Фаренюк точно пробил издалека по пустым воротам — 8:2.

Украина — Бельгия — 8:2

Голы: Корсун, 3, 11,15, Педяш, 6, 27, Шотурма, 20, Серый, 28, Фаренюк, 40 — Вади, 29, Раху, 36

Украина: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма — Сухов, Серый, Чернявский, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний.

Бельгия: Вранкен, Раху, Ах. Сабабти, Грелло, Гисландии — Идрисси, Аб. Сабабти, Аднан, Ламсайя, Эль-Факири, Вади, Даби-Реда, Вандерхейден, Вален.

На 28-й минуте Эль-Фекири (Бельгия) не забил пенальти (вратарь).

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