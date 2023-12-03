Футзальний ХІТ поступився Пальмі та не пройшов у півфінал Ліги чемпіонів

ХІТ – Пальма Футзал. Фото: ФК ХІТ



Київський ХІТ не зумів пробитися у півфінал елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу. Для цього було необхідно здобути перемогу з різницею у 2 голи у протистоянні із чинним переможцем турніру іспанською Пальмою в завершальному раунді групового етапу.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Іспанці агресивно розпочали зустріч та діяли першим номером. Біля воріт ХІТа була постійна напруга, але українці самовіддано відбивали атаки суперників. Перший по-справжньому гольовий момент не реалізував Гордільйо, який влучив у стійку воріт Сухова.

Українці досить швидко відкрили рахунок – на 14-й хвилині Абакшин забив гол. Однак на початку другого тайму іспанці не тільки відігралися, а й самі вийшли вперед. Зрівняв рахунок Гордільо на 24 хвилині, а ще через 2 хвилини Оладгобад забив другий м’яч.

Підопічні Лук'яненка зуміли повернути на поле паритет завдяки голу від Поночовного на 38-й. Після довгої передачі Сухова Шеремета перевів м’яч на Поночовного, який пробив точно під поперечину.

Виграти матч так і не вдалося, часу вже не вистачило. На останній хвилині відправити м’яч у ворота міг Журба, але свою команду врятував Луан Мюллер.

ХІТ посів третю сходинку в групі

ХІТ посідає третю сходинку в групі і залишає турнір, а Пальма виходить у фінал чотирьох. Нагадаємо, в попередніх матчах український колектив поступився польській Любаві та переміг хорватський Олміссум.

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