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ХІТ знову подарував трилер та переміг Олміссум на останніх секундах

30 листопада 2023 22:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ХІТ знову подарував трилер та переміг Олміссум на останніх секундах
Олександр Педяш. Фото: ФК ХІТ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після поразки в першому турі групового етапу футзальної Ліги Чемпіонів польській Любаві, київський ХІТ здобув вольову перемогу проти хорватського Олміссума. Вирішальний гол українці забили в самій кінцівці зустрічі.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший гол у матчі забили хорвати лише під завісу першого тайму. Відзначився Секулич. На другий тайм ХІТ вийшов з бажанням зрівняти й це вдалося зробити Абакшину. Щоправда, через кілька хвилин Секулич оформив дубль.

Але потім ХІТ провів ударну двохвилинку, під час якої відзначилися Жук і все той же Абакшин. Здавалося, цього буде достатньо для перемоги, але ні — за чотири хвилини до кінця основного часу Кустура зрівняв рахунок.

І все ж переможця цієї зустрічі було визначено. На останніх секундах команди відповідали контратакою на контратаку, де все й вирішилося.

Поночовний оформив перехоплення. Потім м'яч опинився у Абакшина, той віддав передачу на Сірого, який прострілив на дальню штангу, де Поночовний завершив атаку, яку він же і почав, результативним ударом за 2 секунди до кінця матчу.

Все вирішиться з Пальмою

У результаті ХІТ здобув перемогу, яка дозволяє йому претендувати на вихід до плей-оф. У вирішальному турі, що відбудеться у суботу, 2 грудня, ХІТ зіграє з господарями турніру іспанською Пальмою.

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