ХІТ знову подарував трилер та переміг Олміссум на останніх секундах
Після поразки в першому турі групового етапу футзальної Ліги Чемпіонів польській Любаві, київський ХІТ здобув вольову перемогу проти хорватського Олміссума. Вирішальний гол українці забили в самій кінцівці зустрічі.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
Перший гол у матчі забили хорвати лише під завісу першого тайму. Відзначився Секулич. На другий тайм ХІТ вийшов з бажанням зрівняти й це вдалося зробити Абакшину. Щоправда, через кілька хвилин Секулич оформив дубль.
Але потім ХІТ провів ударну двохвилинку, під час якої відзначилися Жук і все той же Абакшин. Здавалося, цього буде достатньо для перемоги, але ні — за чотири хвилини до кінця основного часу Кустура зрівняв рахунок.
І все ж переможця цієї зустрічі було визначено. На останніх секундах команди відповідали контратакою на контратаку, де все й вирішилося.
Поночовний оформив перехоплення. Потім м'яч опинився у Абакшина, той віддав передачу на Сірого, який прострілив на дальню штангу, де Поночовний завершив атаку, яку він же і почав, результативним ударом за 2 секунди до кінця матчу.
Все вирішиться з Пальмою
У результаті ХІТ здобув перемогу, яка дозволяє йому претендувати на вихід до плей-оф. У вирішальному турі, що відбудеться у суботу, 2 грудня, ХІТ зіграє з господарями турніру іспанською Пальмою.
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