ХИТ снова подарил триллер и победил Олмиссум на последних секундах

Александр Педяш. Фото: ФК ХИТ

После поражения в первом туре группового этапа футзальной Лиги Чемпионов польской Любаве, киевский ХИТ одержал волевую победу против хорватского Олмисума. Решающий гол украинцы провели в самой концовке встречи.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Первый гол в матче забили хорваты только под занавес первого тайма. Отличился Секулич. На второй тайм ХИТ вышел с желанием сравнять, и это удалось сделать Абакшину. Правда, несколько минут спустя Секулич оформил дубль.

Но затем ХИТ провел ударную двухминутку, во время которой отличились Жук и все тот же Абакшин. Казалось, этого будет достаточно для победы, но нет — за четыре минуты до конца основного времени Кустура сравнял счет.

И все же победитель этой встречи был определен. На последних секундах команды отвечали контратакой на контратаку, где и решилось.

Поночевой оформил перехват. Затем мяч оказался у Абакшина, тот отдал передачу на Серого, прострелившего на дальнюю штангу, где Поночевный завершил атаку, которую он же и начал, результативным ударом за 2 секунды до конца матча.

Все решится с Пальмой

В результате ХИТ одержал победу, позволяющую ему претендовать на выход в плей-офф. В решающем туре, который состоится в субботу, 2 декабря, ХИТ сыграет с хозяевами турнира по испанской Пальме.

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