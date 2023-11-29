ХИТ драматически потерял крупную победу и уступил в футзальной Лиге Чемпионов

Игорь Чернявский. Фото: ФК ХИТ

Киевский футзальный ХИТ был близок к победе в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов, но уступил польской Любаве в концовке. Особенно досадно, что украинцы вели в 3 мяча за 5 минут до завершения.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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ХИТ повел в счете уже на 7-й минуте поединка, отличился Жук. Но у гостей Де Оливейра сравнял счет на 11-й минуте. Однако именно киевляне на перерыв ушли, ведя в счете. Убил Абакшин.

Во втором тайме украинский коллектив довел дело до разгромного и казалось, что обеспечил себе победу. Отличились Сырой и снова Абакшин.

Драматическая развязка

Даже уверенное преимущество в 3 мяча в концовке не помогло украинскому коллективу. С 37-й по 38-ю минуты матча поляки забили четыре раза и вышли вперед. Забивали Рашковский, Каневский, Клаудиньо и снова Де Оливейра.

Чернявский сравнял на 39-й и, казалось, спас хотя бы ничью, но Каневский оформил дубль и одержал победу для Любавы.

Следующий матч в Элитном раунде ХИТ проведет завтра против Олмисума из Хорватии, а 2 декабря будет игра с испанской Пальмой.

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