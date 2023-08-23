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Сборная Украины по футзалу стала чемпионом на Всемирных играх слепых

23 августа 2023 15:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины по футзалу стала чемпионом на Всемирных играх слепых
Сборная Украины перед финалом Фото: International Blind Sports Federation
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В английском Бирмингеме финальным матчем завершился футзальный турнир в рамках Всемирных игр . Участие в нем принимали слабовидящие спортсмены. В финале встретились хозяева турнира, сборная Великобритании и сборная Украины. Последняя сформирована на базе сумской футзальной школы.

Об этом рассказал начальник Сумского регионального центра "Инваспорт" Роман Васильев, передает Суспільне.

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В первом тайме украинцы вышли вперед – отметился Илья Лубашев. На перерыв команды ушли по ничейному счету 1:1. С этим счетом завершился и второй тайм. В составе сборной Украины отличился Вадим Швец.

В первом экстратайме англичане вышли вперед. Во втором Роберт Тремба сравнял счет, а за 22 секунды до конца матча Швец забил победный гол.

"Мы посвящаем нашу победу Украине и ее защитникам!!!" , — написал в Facebook после победы старший тренер сборной Украины Николай Чхайло.

Из 15 игроков, тренеров и персонала сборной команды Украины с недостатками зрения 11 представляют Сумскую область.

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