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Збірна України з футзалу стала чемпіонами на Всесвітніх іграх сліпих

23 серпня 2023 15:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України з футзалу стала чемпіонами на Всесвітніх іграх сліпих
Збірна України перед фіналом. Фото: Іnternational Blind Sports Federation
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В англійському Бірмінгемі фінальним матчем завершився футзальний турнір у рамках Всесвітніх ігор. Участь у ньому брали спортсмени з вадами зору. У фіналі зустрілись господарі турніру, збірна Великої Британії, та збірна України. Остання сформована на базі сумської футзальної школи.

Про це розповів начальник Сумського регіонально центру "Інваспорт" Роман Васильєв, передає Суспільне.

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У першому таймі українці вийшли уперед — відзначився Ілля Лубашев. На перерву команди пішли за нічийним рахунком 1:1. З цим рахунком завершився і другий тайм. У складі збірної України відзначився Вадим Швець.

У першому екстратаймі англійці вийшли уперед. У другому Роберт Тремба зрівняв рахунок, а за 22 секунди до кінця матчу Швець забив переможний гол.

"Ми присвячуємо нашу перемогу Україні та її захисникам!!!", — написав у Facebook після перемоги старший тренер збірної України Микола Чхайло.

З 15 гравців, тренерів та персоналу збірної команди України з вадами зору 11 представляють Сумську область.

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