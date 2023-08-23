Збірна України з футзалу стала чемпіонами на Всесвітніх іграх сліпих

Збірна України перед фіналом. Фото: Іnternational Blind Sports Federation

В англійському Бірмінгемі фінальним матчем завершився футзальний турнір у рамках Всесвітніх ігор. Участь у ньому брали спортсмени з вадами зору. У фіналі зустрілись господарі турніру, збірна Великої Британії, та збірна України. Остання сформована на базі сумської футзальної школи.

Про це розповів начальник Сумського регіонально центру "Інваспорт" Роман Васильєв, передає Суспільне.

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У першому таймі українці вийшли уперед — відзначився Ілля Лубашев. На перерву команди пішли за нічийним рахунком 1:1. З цим рахунком завершився і другий тайм. У складі збірної України відзначився Вадим Швець.

У першому екстратаймі англійці вийшли уперед. У другому Роберт Тремба зрівняв рахунок, а за 22 секунди до кінця матчу Швець забив переможний гол.

"Ми присвячуємо нашу перемогу Україні та її захисникам!!!", — написав у Facebook після перемоги старший тренер збірної України Микола Чхайло.

З 15 гравців, тренерів та персоналу збірної команди України з вадами зору 11 представляють Сумську область.

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