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ХІТ драматично втратив крупну перемогу та поступився у футзальній Лізі Чемпіонів

29 листопада 2023 21:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ХІТ драматично втратив крупну перемогу та поступився у футзальній Лізі Чемпіонів
Ігор Чернявський. Фото: ФК ХІТ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Київський футзальний ХІТ був близький до перемоги в першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів, але поступився польскій Любаві в кінцівці. Особливо прикро, що українці вели в 3 м’ячі за 5 хвилин до завершення.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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ХІТ повів в рахунку вже на 7-й хвилині поєдинку, відзначився Жук. Але у гостей Де Олівейра зрівняв рахунок на 11-й хвилині. Проте саме кияни на перерву пішли ведучи у рахунку. Забив Абакшин.

У другому таймі український колектив довів справу до розгромної і здавалося, що забезпечив собі перемогу. Відзначились Сирий та знову Абакшин. 

Драматична розв'язка

Навіть впевнена перевага у 3 м’ячі у кінцівці не допомогла українському колективу. З 37-ї по 38-ту хвилини матчу поляки забили чотири рази.та вийшли вперед. Забивали Рашковський, Каневський, Клаудіньо та знову Де Олівейра.

Чернявський зрівняв на 39-й й здавалось врятував хоча б нічию, але Каневський оформив дубль та здобув перемогу для Любави.

Наступний матч в Елітном раунді ХІТ проведе завтра проти Олміссума з Хорватії, а 2 грудня буде гра з іспанською Пальмою.

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