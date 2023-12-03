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Футзальный ХИТ уступил Пальме и не прошел в полуфинал Лиги чемпионов

3 декабря 2023 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Футзальный ХИТ уступил Пальме и не прошел в полуфинал Лиги чемпионов
ХИТ – Пальма Футзал. Фото: ФК ХИТ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов


Киевский ХИТ не сумел пробиться в полуфинал элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Для этого необходимо было одержать победу с разницей в 2 гола в противостоянии с действующим победителем турнира испанской Пальмой в завершающем раунде группового этапа.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Испанцы начали агрессивно встречу и действовали первым номером. У ворот ХИТа было постоянное напряжение, но украинцы самоотверженно отражали атаки соперников. Первый по-настоящему голевой момент не реализовал Гордильо, попавший в стойку ворот Сухова.

Украинцы довольно быстро открыли счет — на 14-й минуте Абакшин забил гол. Однако в начале второго тайма испанцы не только отыгрались, но и сами вышли вперед. Сравнял счет Гордильо на 24 минуте, а через 2 минуты Оладгобад забил второй мяч.

Подопечные Лукьяненко сумели вернуть на поле паритет благодаря голу от Поночевного на 38-й. После долгой передачи Суховая Шеремета перевел мяч на Поночевного, пробившего точно под перекладину.

Выиграть матч так и не удалось, времени уже не хватило. На последней минуте отправить мяч в ворота мог Журба, но свою команду спас Луан Мюллер.

ХИТ занял третье место в группе

ХИТ занимает третье место в группе и покидает турнир, а Пальма выходит в финал четырех. Напомним, в предыдущих матчах украинский коллектив уступил польской Любаве и победил хорватский Олмисум.

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