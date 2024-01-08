Ребров назвав найкращих тренерів УПЛ — Шовковський не потрапив до списку

Сергій Ребров під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував рівень наставників найкращих команд Прем'єр-ліги (УПЛ). Досвідчений фахівець виділив кілька колег.

Ребров нічого не сказав про "Динамо" або "Шахтар", повідомляє портал "Спорт-Експрес в Україні".

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За підсумками першого кола чемпіонату України в сезоні 2023/2024 на вершині турнірної таблиці опинилися "Кривбас", "Дніпро-1" та "Полісся". Головний тренер національної команди Сергій Ребров вважає, що це не випадковість.

Юрій Вернидуб виконує Гімн України. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого відзначив Ребров

Головний тренер збірної України виділив "Кривбас". На думку наставника, прогрес цієї команди став справжнім сюрпризом. Успіхи колективу з Кривого Рогу Ребров пояснює дисципліною, балансом між обороною та атакою, а також професійними якостями Юрія Вернидуба.

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Ребров визнав, що йому подобається ігровий стиль "Олександрії", яку очолює колишній наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань. За словами наставника "синьо-жовтих", ця команда грає у "відкритий футбол", проте це призводить до великої кількості пропущених м'ячів.

"Також у першому колі сподобався "Рух". Це команда без яскравих зірок, але її кольори захищають футболісти, які регулярно викликаються до різних збірних. Динамічна команда, яка постійно пресингує суперників. Мені подобається цей стиль", — розповів Сергій Ребров.

Крім цього, наставник збірної України відзначив роботу Романа Григорчука в одеському "Чорноморці".

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