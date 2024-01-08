Ребров назвав найкращих тренерів УПЛ — Шовковський не потрапив до списку
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував рівень наставників найкращих команд Прем'єр-ліги (УПЛ). Досвідчений фахівець виділив кілька колег.
Ребров нічого не сказав про "Динамо" або "Шахтар", повідомляє портал "Спорт-Експрес в Україні".
За підсумками першого кола чемпіонату України в сезоні 2023/2024 на вершині турнірної таблиці опинилися "Кривбас", "Дніпро-1" та "Полісся". Головний тренер національної команди Сергій Ребров вважає, що це не випадковість.
Кого відзначив Ребров
Головний тренер збірної України виділив "Кривбас". На думку наставника, прогрес цієї команди став справжнім сюрпризом. Успіхи колективу з Кривого Рогу Ребров пояснює дисципліною, балансом між обороною та атакою, а також професійними якостями Юрія Вернидуба.
Ребров визнав, що йому подобається ігровий стиль "Олександрії", яку очолює колишній наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань. За словами наставника "синьо-жовтих", ця команда грає у "відкритий футбол", проте це призводить до великої кількості пропущених м'ячів.
"Також у першому колі сподобався "Рух". Це команда без яскравих зірок, але її кольори захищають футболісти, які регулярно викликаються до різних збірних. Динамічна команда, яка постійно пресингує суперників. Мені подобається цей стиль", — розповів Сергій Ребров.
Крім цього, наставник збірної України відзначив роботу Романа Григорчука в одеському "Чорноморці".
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