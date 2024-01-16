Полесье подписало звездного зарубежного футболиста — кто он

Таллес Коста с Кубком Бразилии. Фото: instagram.com/talles_costa8/

Бывший полузащитник молодежной сборной Бразилии Таллес Коста в ближайшие несколько часов отправится в Европу, чтобы подписать контракт с украинским футбольным клубом "Полесье". Его клуб "Сан-Паулу" согласился продать молодого игрока.

Трансфер оценивается в один миллион евро, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на GOAL Brazil.

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Главным конкурентом "Полесья" в борьбе за 21-летнего Таллеса Косту был бразильский клуб "Куяба", который также направил предложение о приобретении игрока. Однако предпочтение было отдано житомирской команде.

Что известно про Таллеса Косту

В ближайшие часы игрок отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с "Полесьем". Его соглашение с "Сан-Паулу" действует до декабря 2024 года. Футболист не хочет продлевать контракт и мечтает попробовать силы в Европе. Продажей спортсмена руководили футбольный директор Карлос Бельмонте и руководитель департамента Руй Коста.

Таллес Коста на тренировке. Фото: instagram.com/talles_costa8/

Таллес Коста способен сыграть на любой позиции в центре поля. В разное время им интересовались португальская "Бенфика", дортмундская "Боруссия" и итальянский "Милан".

Предполагается, что Таллес Коста подпишет с "Полесьем" контракт сроком на три года. В активе 21-летнего полузащитника есть пять матчей за юношескую сборную Бразилии.

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