Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем Эвертона

Виталий Миколенко в матче против "Тоттенхэма". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Руководство английского "Эвертона" собирается продать несколько футболистов основного состава. Украинец Виталий Миколенко оказался в этом списке игроков.

"Эвертону" грозят санкции из-за нарушения правил Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

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Виталий Миколенко и еще шесть игроков "Эвертона" уйдут из команды в случае, если она не сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам нынешнего сезона. В услугах украинского защитника заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". Наставник "шпор" Ангелос Постекоглу впечатлен выступлением украинского футболиста.

Миколенко борется с Джонсоном. Фото: REUTERS/Tony Obrien

С "Эвертона" могут снять очки

Руководство АПЛ обвинило "Эвертон" и "Ноттингем Форест" в нарушении правил финансового фэйр-плей и принципов устойчивого развития клубов. С обоих клубов могут снять очки по ходу этого сезона. В случае "Эвертона" речь идет о шести баллах.

В Премьер-лиге существует правило, согласно которому местные клубы Премьер-лиги разрешено тратить максимум 105 млн фунтов за три сезона. "Эвертон" превысил этот лимит и потратил 250 млн. Речь идет не только о трансферах, но и о расходах на строительство нового стадиона.

Клуб считает обвинение несправедливым и собирается подать апелляцию. В случае, если наказание вступит в силу, "Эвертон" опустится вниз турнирной таблицы.

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