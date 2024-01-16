Моуринью уволен из Ромы — стала известна причина

Жозе Моуринью ждет окончания матча. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руководство римского футбольного клуба "Рома" официально уволило Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт.

В Риме уже нашли нового наставника для "волков", сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

"Рома" досрочно расторгла контракт с Жозе Моуринью. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне. "Волки" в 20 поединках Серии А проиграли семь матчей и еще пять завершили ничьей. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Моуринью и Лукаку. Фото: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

В трех последних матчах под руководством Жозе Моуринью "Рома" ни разу не победила. После ничьей с "Аталантой" столичная команда проиграла "Лацио" (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии, а затем уступила "Милану" (1:3) в национальном первенстве.

Новый тренер "Ромы"

Согласно информации итальянских журналистов, вместо 60-летнего Жозе Моуринью новым наставником "джалоросси" станет 40-летний Даниэле Де Росси. Он выступал за "Рому" в качестве футболиста с 2002 по 2019 годы. Де Росси является чемпионом мира-2006. Во время Евро-2020 Даниэле помогал в сборной Италии Роберто Манчини, а после этого неудачно работал с командой СПАЛ.

Жозе Моуринью связывают с переездом в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересовано сразу несколько клубов. С "Ромой" португалец выиграл Лигу Конференций-2022 и дошел до финала Лиги Европы-2023.

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Полесье" подписало звездного зарубежного футболиста — кто он.

"Реал" купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.