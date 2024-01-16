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Моуринью уволен из Ромы — стала известна причина

16 января 2024 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью уволен из Ромы — стала известна причина
Жозе Моуринью ждет окончания матча. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство римского футбольного клуба "Рома" официально уволило Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт. 

В Риме уже нашли нового наставника для "волков", сообщает Tutto Mercato

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"Рома" досрочно расторгла контракт с Жозе Моуринью. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне. "Волки" в 20 поединках Серии А проиграли семь матчей и еще пять завершили ничьей. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. 

Моуринью и Лукаку
Моуринью и Лукаку. Фото: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

В трех последних матчах под руководством Жозе Моуринью "Рома" ни разу не победила. После ничьей с "Аталантой" столичная команда проиграла "Лацио" (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии, а затем уступила "Милану" (1:3) в национальном первенстве. 

Новый тренер "Ромы" 

Согласно информации итальянских журналистов, вместо 60-летнего Жозе Моуринью новым наставником "джалоросси" станет 40-летний Даниэле Де Росси. Он выступал за "Рому" в качестве футболиста с 2002 по 2019 годы. Де Росси является чемпионом мира-2006. Во время Евро-2020 Даниэле помогал в сборной Италии Роберто Манчини, а после этого неудачно работал с командой СПАЛ. 

Жозе Моуринью связывают с переездом в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересовано сразу несколько клубов. С "Ромой" португалец выиграл Лигу Конференций-2022 и дошел до финала Лиги Европы-2023. 

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

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