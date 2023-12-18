Моуринью рассказал, почему Челси продал Салаха и Де Брюйне

Жозе Моуринью во время матча. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, почему лондонский клуб в свое время отпустил Мохаммеда Салаха и Кевина Де Брюйне в другие клубы. Португалец считает, что "синие" сделали правильно, продав этих игроков.

Моуринью лично принимал решения по трансферам Де Брюйне и Салаха, сообщает TalkSport.

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Португальский тренер на "Стэмфорд Бридж" выиграл три чемпионских титула Премьер-лиги, но он также известен как человек, который позволил Салаху перейти в "Рому", а Де Брюйне — в "Вольфсбург".

Мохаммед Салах борется за мяч. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Почему "Челси" продал Де Брюйне и Салаха

Эти две звезды стали легендами Премьер-лиги в составе "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" соответственно, заставив экспертов критиковать "синих" за то, что они позволили двум мировым звездам ускользнуть из лондонского клуба.

Де Брюйне завоевал множество трофеев, в том числе сыграл центральную роль в команде Пепа Гвардиолы, которая выиграла чемпионский требл в прошлом сезоне.

Салах также является победителем Премьер-лиги и Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля". Он забил 200 голов за "красных", став современной клубной легендой.

Кевин Де Брюйне в игре за сборную Бельгии. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Моуринью объяснил решение Салаха и Де Брюйне

Объясняя свое решение, Моуринью рассказал, что не хотел отпускать Де Брюйне и Салаха, однако сами футболисты пожелали покинуть "Челси". Причина заключается в том, что бельгиец и египтянин устали ждать свой шанс.

"Когда люди говорят, что я отпустил Салаха, я говорю прямо противоположное. Я купил Салаха. Я был тем, кто сказал: купи этого парня. Он собирался из "Базеля" в "Ливерпуль", и я боролся, вел войну, чтобы заставить его переехать в "Челси".

Затем наступает момент, когда, чтобы стать игроком "Челси", нужно либо выступать, либо нужно ждать. Он не хотел ждать, он хотел уйти в аренду. А потом "Челси" в какой-то момент решил продать. Он перешел в "Фиорентину" и "Рому", и это не я решил продать игрока. Я говорил, что отпусти его в аренду, если он чувствует, что ему нужно играть каждую минуту каждой игры.

С Кевином все было очень похоже. Мы поехали на предсезонку в Азию. Мы побывали в Индонезии, Таиланде, а Кевин должен был отправиться в аренду в немецкую команду.

Я сказал клубу, что не хотел отпускать Де Брюйне. Он остался со мной и начал сезон Премьер-лиги, играя в стартовом составе. После этого мы играли в Суперкубке Европы в Праге против "Баварии", и он не сыграл в этой игре. На следующий день он хочет уйти.

Когда ты в "Челси" и хочешь уйти, уходи, и придет другой. Они были просто детьми, которые не могли дождаться, и их карьера говорит о том, что они были правы, но это зависело не от меня. Наверное, другие ребята скажут, что я их вытолкнул, но не они", — рассказал Жозе Моуринью.

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