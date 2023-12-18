Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Моуринью рассказал, почему Челси продал Салаха и Де Брюйне arrow

Моуринью рассказал, почему Челси продал Салаха и Де Брюйне

18 декабря 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью рассказал, почему Челси продал Салаха и Де Брюйне
Жозе Моуринью во время матча. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, почему лондонский клуб в свое время отпустил Мохаммеда Салаха и Кевина Де Брюйне в другие клубы. Португалец считает, что "синие" сделали правильно, продав этих игроков.

Моуринью лично принимал решения по трансферам Де Брюйне и Салаха, сообщает TalkSport

Читайте также:

Португальский тренер на "Стэмфорд Бридж" выиграл три чемпионских титула Премьер-лиги, но он также известен как человек, который позволил Салаху перейти в "Рому", а Де Брюйне — в "Вольфсбург". 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах борется за мяч. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Почему "Челси" продал Де Брюйне и Салаха

Эти две звезды стали легендами Премьер-лиги в составе "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" соответственно, заставив экспертов критиковать "синих" за то, что они позволили двум мировым звездам ускользнуть из лондонского клуба.

Де Брюйне завоевал множество трофеев, в том числе сыграл центральную роль в команде Пепа Гвардиолы, которая выиграла чемпионский требл в прошлом сезоне.

Салах также является победителем Премьер-лиги и Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля". Он забил 200 голов за "красных", став современной клубной легендой.

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне в игре за сборную Бельгии. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Моуринью объяснил решение Салаха и Де Брюйне

Объясняя свое решение, Моуринью рассказал, что не хотел отпускать Де Брюйне и Салаха, однако сами футболисты пожелали покинуть "Челси". Причина заключается в том, что бельгиец и египтянин устали ждать свой шанс. 

"Когда люди говорят, что я отпустил Салаха, я говорю прямо противоположное. Я купил Салаха. Я был тем, кто сказал: купи этого парня. Он собирался из "Базеля" в "Ливерпуль", и я боролся, вел войну, чтобы заставить его переехать в "Челси". 

Затем наступает момент, когда, чтобы стать игроком "Челси", нужно либо выступать, либо нужно ждать. Он не хотел ждать, он хотел уйти в аренду. А потом "Челси" в какой-то момент решил продать. Он перешел в "Фиорентину" и "Рому", и это не я решил продать игрока. Я говорил, что отпусти его в аренду, если он чувствует, что ему нужно играть каждую минуту каждой игры.

С Кевином все было очень похоже. Мы поехали на предсезонку в Азию. Мы побывали в Индонезии, Таиланде, а Кевин должен был отправиться в аренду в немецкую команду. 

Я сказал клубу, что не хотел отпускать Де Брюйне. Он остался со мной и начал сезон Премьер-лиги, играя в стартовом составе. После этого мы играли в Суперкубке Европы в Праге против "Баварии", и он не сыграл в этой игре. На следующий день он хочет уйти. 

Когда ты в "Челси" и хочешь уйти, уходи, и придет другой. Они были просто детьми, которые не могли дождаться, и их карьера говорит о том, что они были правы, но это зависело не от меня. Наверное, другие ребята скажут, что я их вытолкнул, но не они", — рассказал Жозе Моуринью. 

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Киевское "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

Скрипник уже не является тренером "Ворсклы" и сегодня возглавит новый клуб.

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

На войне погиб известный фанат киевского "Динамо". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме