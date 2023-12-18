Моурінью розповів, чому Челсі продав Салаха та Де Брюйне

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Колишній головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью розповів, чому лондонський клуб свого часу відпустив Мохаммеда Салаха та Кевіна Де Брюйне до інших клубів. Португалець вважає, що "сині" зробили правильно, продавши цих гравців.

Моурінью особисто приймав рішення щодо трансферів Де Брюйне та Салаха, повідомляє TalkSport.

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Мохаммед Салах виборює м'яч. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Чому "Челсі" продав Де Брюйне та Салаха

Ці дві зірки стали легендами Прем'єр-ліги у складі "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" відповідно, змусивши експертів критикувати "синіх" за те, що вони дозволили двом світовим зіркам вислизнути з лондонського клубу.

Де Брюйне завоював безліч трофеїв, у тому числі зіграв центральну роль у команді Пепа Гвардіоли, яка виграла чемпіонську треблу минулого сезону.

Салах також є переможцем Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів у складі "Ліверпуля". Він забив 200 голів за "червоних", ставши сучасною клубною легендою.

Кевін Де Брюйне у грі за збірну Бельгії. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Моурінью пояснив рішення Салаха та Де Брюйне

Пояснюючи своє рішення, Моурінью розповів, що не хотів відпускати Де Брюйне та Салаха, проте самі футболісти побажали залишити "Челсі". Причина полягає в тому, що бельгієць та єгиптянин втомилися чекати на свій шанс.

"Коли люди кажуть, що я відпустив Салаха, я говорю прямо протилежне. Я купив Салаха. Я був тим, хто сказав: купи цього хлопця. Він збирався з "Базеля" до "Ліверпуля", і я боровся, вів війну, щоб змусити його переїхати до "Челсі".

Потім настає момент, коли, щоб стати гравцем "Челсі", потрібно або виступати, або потрібно чекати. Він не хотів чекати, хотів піти в оренду. А потім "Челсі" у якийсь момент вирішив продати. Він перейшов у "Фіорентину" та "Рому", і це не я вирішив продати гравця. Я казав, що відпусти його в оренду, якщо він відчуває, що йому потрібно грати щохвилини кожної гри.

З Кевін все було дуже схоже. Ми поїхали на передсезонну підготовку до Азії. Ми побували в Індонезії, Таїланді, а Кевін мав вирушити в оренду до німецької команди.

Я сказав клубу, що не хотів відпускати Де Брюйне. Він залишився зі мною і розпочав сезон Прем'єр-ліги, граючи у стартовому складі. Після цього ми грали у Суперкубку Європи у Празі проти "Баварії", і він не зіграв у цій грі. Наступного дня він хоче піти.

Коли ти в "Челсі" і хочеш піти, йди й прийде інший. Вони були просто дітьми, які не могли дочекатися, і їхня кар'єра говорить про те, що вони мали рацію, але це залежало не від мене. Напевно, інші хлопці скажуть, що я їх виштовхнув, але не вони", — розповів Жозе Моурінью.

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