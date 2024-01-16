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Реал купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему

16 января 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему
Лерой Сане с Харри Кейном. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Лерой Сане может начать следующий сезон в мадридском "Реале". Испанский клуб планирует пригласить футболиста летом этого года. 

Сане размышляет над перспективой перехода в "королевский клуб", сообщает Bild

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Контракт Лероя Сане с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. Спортивный директор мюнхенской команды Кристоф Фройнд уверен, что стороны успеют подписать новое соглашение. Он настаивает на том, что "Бавария" не торопится решать эту проблему. 

Лерой Сане
Лерой Сане с мячом. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Интерес "Реала" к Сане 

На фоне этой информации активизировался "королевский клуб", который хочет предложить "Баварии" продать Лероя Сане летом 2024 года. Испанцы планируют предложить мюнхенцам 50 млн евро и одного их своих футболистов, фамилия которого пока не известна. 

Сезон 2023/2024 становится одним из лучших в карьере Лероя Сане. Он забил девять голов и сделал 12 результативных передач в 24 поединках за "Баварию". 

Немецкий футболист может согласиться на переход в "Реал", который собирается предложить ему контракт на хороших условиях. В Мадриде уверены, что Лерой Сане станет так же полезен в команде, как нынешняя звезда "бланкос" Джуд Беллингем. 

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

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