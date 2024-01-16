Реал купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему

Лерой Сане с Харри Кейном. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Лерой Сане может начать следующий сезон в мадридском "Реале". Испанский клуб планирует пригласить футболиста летом этого года.

Сане размышляет над перспективой перехода в "королевский клуб", сообщает Bild.

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Контракт Лероя Сане с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. Спортивный директор мюнхенской команды Кристоф Фройнд уверен, что стороны успеют подписать новое соглашение. Он настаивает на том, что "Бавария" не торопится решать эту проблему.

Лерой Сане с мячом. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Интерес "Реала" к Сане

На фоне этой информации активизировался "королевский клуб", который хочет предложить "Баварии" продать Лероя Сане летом 2024 года. Испанцы планируют предложить мюнхенцам 50 млн евро и одного их своих футболистов, фамилия которого пока не известна.

Сезон 2023/2024 становится одним из лучших в карьере Лероя Сане. Он забил девять голов и сделал 12 результативных передач в 24 поединках за "Баварию".

Немецкий футболист может согласиться на переход в "Реал", который собирается предложить ему контракт на хороших условиях. В Мадриде уверены, что Лерой Сане станет так же полезен в команде, как нынешняя звезда "бланкос" Джуд Беллингем.

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