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Реал придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема

16 січня 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема
Лерой Сане з Гаррі Кейном. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Лерой Сане може розпочати наступний сезон у мадридському "Реалі". Іспанський клуб планує запросити футболіста цього літа.

Сане розмірковує над перспективою переходу в "королівський клуб", повідомляє Bild.

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Контракт Лероя Сане із "Баварією" закінчується влітку 2025 року. Спортивний директор мюнхенської команди Крістоф Фройнд упевнений, що сторони встигнуть підписати нову угоду. Він наполягає на тому, що "Баварія" не поспішає розв'язувати цю проблему.

Лерой Сані
Лерой Сане з м'ячем. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Інтерес "Реала" до Сане

На тлі цієї інформації активізувався "королівський клуб", який хоче запропонувати "Баварії" продати Лероя Сане влітку 2024 року. Іспанці планують запропонувати мюнхенцям 50 млн євро та одного зі своїх футболістів, прізвище якого поки не відоме.

Сезон 2023/2024 стає одним із найкращих у кар'єрі Лероя Сане. Він забив дев'ять голів і зробив 12 результативних передач у 24 поєдинках за "Баварію".

Німецький футболіст може погодитись на перехід до "Реала", який збирається запропонувати йому контракт на хороших умовах. У Мадриді впевнені, що Лерой Сане стане так само корисним у команді, як нинішня зірка "бланкос" Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

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