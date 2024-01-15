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Лунін звернувся до українців після перемоги у Суперкубку Іспанії

15 січня 2024 15:25
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Агабекян Карен
редактор
Лунін звернувся до українців після перемоги у Суперкубку Іспанії
Український воротар Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У фіналі Суперкубку Іспанії мадридський "Реал" виграв у "Барселони" з рахунком 4:1. Одним із найкращих гравців у складі переможців став український голкіпер Андрій Лунін.

Після матчу Лунін у соцмережах звернувся до українців.

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Зазначимо, що для Луніна Суперкубок став сьомим трофеєм у складі мадридського "Реала".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Кому Лунін присвятив перемогу

Після перемоги у Суперкубку Лунін звернувся до українців та присвятив їм перемогу. Андрій зазначив, що він гордий представляти країну по всьому світу.

"Також мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу", — написав Лунін.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" одинадцять матчів, у яких пропустив сім м'ячів. Він відіграв п'ять ігор на нуль.

Попри хорошу гру цього сезону, головний тренер мадридців Карло Анчелотті продовжує ставити його в стартовий склад по черзі з Кепою Аррісабалагою.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини.

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Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.

футбол
Реал Мадрид
Барселона
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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