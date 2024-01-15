Лунін звернувся до українців після перемоги у Суперкубку Іспанії
У фіналі Суперкубку Іспанії мадридський "Реал" виграв у "Барселони" з рахунком 4:1. Одним із найкращих гравців у складі переможців став український голкіпер Андрій Лунін.
Після матчу Лунін у соцмережах звернувся до українців.
Зазначимо, що для Луніна Суперкубок став сьомим трофеєм у складі мадридського "Реала".
Кому Лунін присвятив перемогу
Після перемоги у Суперкубку Лунін звернувся до українців та присвятив їм перемогу. Андрій зазначив, що він гордий представляти країну по всьому світу.
"Також мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу", — написав Лунін.
Цього сезону Лунін провів за "Реал" одинадцять матчів, у яких пропустив сім м'ячів. Він відіграв п'ять ігор на нуль.
Попри хорошу гру цього сезону, головний тренер мадридців Карло Анчелотті продовжує ставити його в стартовий склад по черзі з Кепою Аррісабалагою.
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