Лунін звернувся до українців після перемоги у Суперкубку Іспанії

Український воротар Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

У фіналі Суперкубку Іспанії мадридський "Реал" виграв у "Барселони" з рахунком 4:1. Одним із найкращих гравців у складі переможців став український голкіпер Андрій Лунін.

Після матчу Лунін у соцмережах звернувся до українців.

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Кому Лунін присвятив перемогу

Після перемоги у Суперкубку Лунін звернувся до українців та присвятив їм перемогу. Андрій зазначив, що він гордий представляти країну по всьому світу.

"Також мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу", — написав Лунін.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" одинадцять матчів, у яких пропустив сім м'ячів. Він відіграв п'ять ігор на нуль.

Попри хорошу гру цього сезону, головний тренер мадридців Карло Анчелотті продовжує ставити його в стартовий склад по черзі з Кепою Аррісабалагою.

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