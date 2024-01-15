Лунин обратился к украинцам после победы в Суперкубке Испании
В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" выиграл у "Барселоны" со счетом 4:1. Одним из лучших игроков в составе победителей стал украинский голкипер Андрей Лунин.
После матча Лунин в соцсетях обратился к украинцам.
Отметим, что для Лунина Суперкубок стал седьмым трофеем в составе мадридского "Реала".
Кому Лунин посвятил победу
После победы в Суперкубке Лунин обратился к украинцам и посвятил им победу. Андрей отметил, что он горд представлять страну по всему миру.
"Также мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня есть гордость иметь возможность представлять и прославлять наше знамя по всему миру", — написал Лунин.
В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" одиннадцать матчей, в которых пропустил семь мячей. При этом он отыграл пять игр на ноль.
Несмотря на хорошую игру в этом сезоне главный тренер мадридцев Карло Анчелотти продолжает ставить его в стартовый состав по очереди с Кепой Аррисабалагой.
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