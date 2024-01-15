Лунин обратился к украинцам после победы в Суперкубке Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" выиграл у "Барселоны" со счетом 4:1. Одним из лучших игроков в составе победителей стал украинский голкипер Андрей Лунин.

После матча Лунин в соцсетях обратился к украинцам.

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Отметим, что для Лунина Суперкубок стал седьмым трофеем в составе мадридского "Реала".

Кому Лунин посвятил победу

После победы в Суперкубке Лунин обратился к украинцам и посвятил им победу. Андрей отметил, что он горд представлять страну по всему миру.

"Также мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня есть гордость иметь возможность представлять и прославлять наше знамя по всему миру", — написал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" одиннадцать матчей, в которых пропустил семь мячей. При этом он отыграл пять игр на ноль.

Несмотря на хорошую игру в этом сезоне главный тренер мадридцев Карло Анчелотти продолжает ставить его в стартовый состав по очереди с Кепой Аррисабалагой.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии.

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Ломаченко сделал важное заявление.

Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин.