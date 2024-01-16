Моурінью звільнено з Роми — стала відома причина

Жозе Моурінью чекає на закінчення матчу. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Керівництво римського футбольного клубу "Рома" офіційно звільнило Жозе Моурінью з посади головного тренера команди. Сторони вирішили достроково розірвати контракт.

У Римі вже знайшли нового наставника для "вовків", повідомляє Tutto Mercato.

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"Рома" достроково розірвала контракт із Жозе Моурінью. Причиною стали незадовільні результати команди цього сезону. "Вовки" у 20 поєдинках Серії А програли сім матчів та ще п'ять завершили нічиєю. Команда посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Моурінью та Лукаку. Фото: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

У трьох останніх матчах під керівництвом Жозе Моурінью "Рома" жодного разу не перемогла. Після нічиєї з "Аталантою" столична команда програла "Лаціо" (0:1) у чвертьфіналі Кубка Італії, а потім поступилася "Мілану" (1:3) у національній першості.

Новий тренер "Роми"

За інформацією італійських журналістів, замість 60-річного Жозе Моурінью новим наставником "джалороссі" стане 40-річний Даніеле Де Россі. Він виступав за "Рому" як футболіст з 2002 по 2019 роки. Де Россі є чемпіоном світу-2006. Під час Євро-2020 Даніеле допомагав у збірній Італії Роберто Манчіні, а після цього невдало працював із командою СПАЛ.

Жозе Моурінью пов'язують із переїздом до чемпіонату Саудівської Аравії, де у його послугах зацікавлено одразу кілька клубів. З "Ромою" португалець виграв Лігу Конференцій-2022 та дійшов до фіналу Ліги Європи-2023.

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