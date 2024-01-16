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Ярмоленко начал работать спортивным директором Динамо

16 января 2024 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко начал работать спортивным директором Динамо
Андрей Ярмоленко во время интервью. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко постепенно осваивает новую должность в столичной команде. Футболист помог "бело-синим" оформить первый трансфер в 2024 году.

Андрей Ярмоленко способствовал переходу в "Динамо" Максима Брагару, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление журналиста Виктора Вацко

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"Динамо" несколько месяцев интересовалось футболистом одесское "Черноморца" Максимом Брагару. В итоге 21-летний полузащитник стал игроком столичной команды. Этот трансфер стал возможным благодаря работе капитана "Динамо". 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Как Ярмоленко помог подписать Брагару 

Переход в "Динамо" не был приоритетным вариантом для футболиста "Черноморца". Согласно информации журналиста, именно Андрей Ярмоленко убедил Максима Брагару перейти именно в столичный клуб. 

Андрей Ярмоленко
Максим Брагару в атаке "Черноморца". Фото: instagram.com/bragarchik_45/

Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" на правах свободного агента летом 2023 года. Его соглашение с клубом действует до конца июня 2025 года. Ходят слухи, что после этого воспитанник "бело-синих" перейдет на административную должность в "Динамо". Не исключено, что он станет спортивным директором клуба. 

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

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Андрей Ярмоленко
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