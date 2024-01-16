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Шевченко вернулся в Украину и готов возглавить УАФ

16 января 2024 10:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко вернулся в Украину и готов возглавить УАФ
Андрей Шевченко во время интервью Гари Линекеру. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в начале 2024 года вернулся в Киев. Он готовится к внеочередным выборам на пост главы Украинской Ассоциации футбола (УАФ). 

Именно Шевченко является единственным кандидатом на эту должность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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В Киеве готовятся провести внеочередной Конгресс УАФ. Он запланирован на 25 января. В этот день Андрей Павелко должен сложить с себя обязанности главы организации.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко с сыновьями. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Новый президент УАФ 

Как стало известно журналистам, 16 января Андрей Шевченко отправится во Львов, где встретится с  председателями ассоциаций футбола западных областей Украины. Позже бывший футболист проведет аналогичные встречи с руководителями областных ассоциаций состоятся в ближайшие дни и в Киеве, Одессе и Харькове. 

Главы областных ассоциаций футбола добиваются смены президента УАФ, который уже несколько месяцев находится под следствием. Слухи о том, что место Андрея Павелко займет Андрей Шевченко, появились практически сразу после ареста главы Украинской Ассоциации футбола. 

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

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спорт
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футбол
Андрей Павелко
Андрей Шевченко

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