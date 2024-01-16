Шевченко вернулся в Украину и готов возглавить УАФ

Андрей Шевченко во время интервью Гари Линекеру. Скриншот YouTube

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в начале 2024 года вернулся в Киев. Он готовится к внеочередным выборам на пост главы Украинской Ассоциации футбола (УАФ).

Именно Шевченко является единственным кандидатом на эту должность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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В Киеве готовятся провести внеочередной Конгресс УАФ. Он запланирован на 25 января. В этот день Андрей Павелко должен сложить с себя обязанности главы организации.

Андрей Шевченко с сыновьями. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Новый президент УАФ

Как стало известно журналистам, 16 января Андрей Шевченко отправится во Львов, где встретится с председателями ассоциаций футбола западных областей Украины. Позже бывший футболист проведет аналогичные встречи с руководителями областных ассоциаций состоятся в ближайшие дни и в Киеве, Одессе и Харькове.

Главы областных ассоциаций футбола добиваются смены президента УАФ, который уже несколько месяцев находится под следствием. Слухи о том, что место Андрея Павелко займет Андрей Шевченко, появились практически сразу после ареста главы Украинской Ассоциации футбола.

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