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Шевченко повернувся до України й готовий очолити УАФ

16 січня 2024 10:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко повернувся до України й готовий очолити УАФ
Андрій Шевченко під час інтерв'ю Гарі Лінекеру. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко на початку 2024 року повернувся до Києва. Він готується до позачергових виборів на посаду голови Української Асоціації футболу (УАФ).

Саме Шевченко є єдиним кандидатом на цю посаду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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У Києві готуються провести позачерговий Конгрес УАФ. Його заплановано на 25 січня. Цього дня Андрій Павелко має скласти із себе обов'язки голови організації.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко із синами. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Новий президент УАФ

Як стало відомо журналістам, 16 січня Андрій Шевченко вирушить до Львова, де зустрінеться із головами асоціацій футболу західних областей України. Пізніше колишній футболіст проведе аналогічні зустрічі з керівниками обласних асоціацій відбудуться найближчими днями й у Києві, Одесі та Харкові.

Глави обласних асоціацій футболу вимагають зміни президента УАФ, який уже декілька місяців перебуває під слідством. Чутки про те, що місце Андрія Павелка займе Андрій Шевченко, з'явилися майже одразу після арешту голови Української Асоціації футболу.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

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УАФ
футбол
Андрій Павелко
Андрій Шевченко

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