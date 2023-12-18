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Ребров пообіцяв підтримати Шевченка на посаді глави УАФ

18 грудня 2023 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров пообіцяв підтримати Шевченка на посаді глави УАФ
Сергій Ребров під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував інформацію, що Андрій Шевченко може стати новим президентом Української Асоціації футболу (УАФ). Наставник вважає, що це призначення принесе користь футболу.

Ребров пообіцяв надати Шевченку посильну підтримку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт VBET Ukraine.

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Позачерговий конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року. На ньому буде порушено питання про обрання нового президента організації. Ним на безальтернативній основі має стати Андрій Шевченко.

Що Ребров сказав про вибори глави УАФ

Головний тренер збірної України відповів на питання, як він ставиться до питання про вибори голови Асоціації. Сергій Ребров зазначив, що Андрій Шевченко має сам ухвалити рішення про прийняття нового виклику у своїй кар'єрі.

Шевченко та Пуйоль
Андрій Шевченко та Карлес Пуйоль. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Ребров заявив, що Шевченко може принести багато користі українському футболу. Два колишні футболісти київського "Динамо" легко можуть порозумітися з будь-якого питання.

"Якщо його оберуть президентом УАФ, то я йому бажаю лише удачі. Це дуже відповідальна посада. Дуже непросто піти на такий крок. Підтримуватиму Шевченка і зроблю все, щоб допомогти", — розповів Сергій Ребров.

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