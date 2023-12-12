Шевченка офіційно висунули у президенти УАФ

Кандидат у президенти УАФ Андрій Шевченко. Фото: United 24

Легендарний футболіст збірної України, київського "Динамо", "Мілану" та "Челсі", власник "Золотого м'яча" Андрій Шевченко офіційно висунутий на посаду президента УАФ. Оскільки посада виборча, йому доведеться зібрати більшість голосів делегатів асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

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Шевченко став кандидатом у глави УАФ

За інформацією УАФ, 14 постійних членів УАФ висунули кандидатуру Шевченка. Це при тому, що для участі у виборах слід заручитися підтримкою лише дев'яти членів асоціації.

Висунули Шевченка:

Київське об'єднання асоціацій футболу

Запорізька обласна асоціація футболу

Луганська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Донецької області

Асоціація футболу Миколаївської області

Одеська обласна футбольна асоціація

Житомирська обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Тернопільщини

Асоціація футболу АР Крим та Севастополя

Черкаська обласна асоціація футболу

Хмельницька обласна асоціація футболу

Асоціація футболу Сумської області

Асоціація футболу Дніпропетровської області

Чернігівська обласна асоціація футболу.

Обрання нового президента УАФ відбудеться 25 січня 2024 року. Термін подання заявок від кандидатів завершиться 25 грудня.

Перша заява Шевченка

Після подачі своєї кандидатури Шевченко в соцмережах подякував усім членам УАФ, які його висували, і розповів, чим хоче зайнятися на чолі асоціації.

"Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, яке потребує уваги. Особливо її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру та приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди та планую зустрітися з представниками всіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення повідомлятиму тут, на своїх офіційних сторінках", — написав Шевченко.

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