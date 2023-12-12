Шевченко официально выдвинули в президенты УАФ

Кандидат у президенти УАФ Андрій Шевченко. Фото: United 24

Легендарный футболист сборной Украины, киевского "Динамо", "Милана" и "Челси", владелец "Золотого мяча" Андрей Шевченко официально выдвинут на должность президента УАФ. Поскольку должность избирательная, то ему придется собрать большинство голосов делегатов ассоциации футбола.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

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Шевченко стал кандидатом в главы УАФ

По информации УАФ, 14 постоянных членов УАФ выдвинули кандидатуру Шевченко. Это при том, что для участия в выборах нужно заручиться поддержкой всего девяти членов ассоциации.

Выдвинули Шевченко:

Киевское объединение ассоциаций футбола

Запорожская областная ассоциация футбола

Луганская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Донецкой области

Ассоциация футбола Николаевской области

Одесская областная футбольная ассоциация

Житомирская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Тернопольщины

Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя

Черкасская областная ассоциация футбола

Хмельницкая областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Сумской области

Ассоциация футбола Днепропетровской области

Черниговская областная ассоциация футбола.

Избрание нового президента УАФ состоится 25 января 2024 года. Срок подачи заявок от кандидатов завершится 25 декабря.

Первое заявление Шевченко

После подачи своей кандидатуры Шевченко в соцсетях поблагодарил всех выдвигавших его членов УАФ и рассказал, чем хочет заняться во главе ассоциации.

"Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, которая требует внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций. О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", — написал Шевченко.

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