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Ребров пообещал поддержать Шевченко на посту главы УАФ

18 декабря 2023 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров пообещал поддержать Шевченко на посту главы УАФ
Сергей Ребров во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что Андрей Шевченко может стать новым президентом Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Наставник считает, что это назначение принесет пользу футболу. 

Ребров пообещал оказать Шевченко посильную поддержку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт VBET Ukraine. 

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Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года. На нем будет поднят вопрос об избрании нового президента организации. Им на безальтернативной основе должен стать Андрей Шевченко. 

Что Ребров сказал о выборах главы УАФ 

Главный тренер сборной Украины ответил на вопрос о том, как он относится к вопросу о выборах главы Ассоциации. Сергей Ребров отметил, что Андрей Шевченко должен сам принять решение о принятии нового вызова в своей карьере. 

Шевченко и Пуйоль
Андрей Шевченко и Карлес Пуйоль. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Ребров заявил, что Шевченко может принести много пользы украинскому футболу. Два бывших футболиста киевского "Динамо" легко могут найти общий язык по любому вопросу. 

"Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. Очень непросто пойти на такой шаг. Буду поддерживать Шевченко и сделаю все, чтобы помочь", — рассказал Сергей Ребров.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

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