Ярмоленко почав працювати спортивним директором Динамо

Андрій Ярмоленко під час інтерв'ю. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко поступово освоює нову посаду у столичній команді. Футболіст допоміг "біло-синім" оформити перший трансфер у 2024 році.

Андрій Ярмоленко сприяв переходу до "Динамо" Максима Брагару, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву журналіста Віктора Вацка.

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"Динамо" декілька місяців цікавилося футболістом одеського "Чорноморця" Максимом Брагару. В результаті 21-річний півзахисник став гравцем столичної команди. Цей трансфер став можливим завдяки роботі капітана "Динамо".

Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Ярмоленко допоміг підписати Брагару

Перехід до "Динамо" не був пріоритетним варіантом для футболіста "Чорноморця". За інформацією журналіста, саме Андрій Ярмоленко переконав Максима Брагару перейти саме до столичного клубу.

Максим Брагару в атаці "Чорноморця". Фото: instagram.com/bragarchik_45/

Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо" на правах вільного агента влітку 2023 року. Його угода з клубом діє до кінця червня 2025 року. Ходять чутки, що після цього вихованець "біло-синіх" перейде на адміністративну посаду до "Динамо". Не виключено, що він стане спортивним директором клубу.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

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