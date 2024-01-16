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Динамо може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів

16 січня 2024 18:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів
Жерсон Родрігес в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський скоро отримає можливість попрацювати з талановитим футболістом. Столичний клуб може повернути легіонера, який пішов із команди кілька років тому.

Жерсон Родрігес достроково повернеться до "Динамо", повідомляє Fanatik.

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Атакувальний півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес достроково пішов із турецького "Сівасспору". Клуб орендував його до літа 2024 року, проте не захотів тримати 28-річного гравця після одного зі скандалів.

Жерсон Родрігес
Жерсон Родрігес у матчі за збірну Люксембургу. Фото: пресслубу "Динамо"

Повернення Жерсона

Головний тренер "Сівасспору" Бюлент Уйгун заявив, що всередині команди виникли проблеми, які наставник не розкривав. У клубі відбувся якийсь неприємний інцидент, через який було ухвалено рішення достроково розлучитися з кількома гравцями.

Права на Жерсона Родрігеса належать київському "Динамо". Контракт футболіста із клубом завершиться влітку 2024 року. До цього часу він може знову виступати у київській команді.

Жерсон Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році. Він конфліктував із тренерами столичного клубу, проте Мірчі Луческу вдалося ненадовго налагодити стосунки з гравцем. Люксембуржець був важливою частиною "Динамо", яке виграло Прем'єр-лігу та Кубок України у сезоні 2020/2021. Однак незабаром Жерсон вирушив в оренду до "Анкарагюджи". Пізніше він виступав на правах оренди за "Труа", "Еюпспор", "Аль-Вахду" та "Сівасспор".

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