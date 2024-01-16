Динамо може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів
Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський скоро отримає можливість попрацювати з талановитим футболістом. Столичний клуб може повернути легіонера, який пішов із команди кілька років тому.
Жерсон Родрігес достроково повернеться до "Динамо", повідомляє Fanatik.
Атакувальний півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес достроково пішов із турецького "Сівасспору". Клуб орендував його до літа 2024 року, проте не захотів тримати 28-річного гравця після одного зі скандалів.
Повернення Жерсона
Головний тренер "Сівасспору" Бюлент Уйгун заявив, що всередині команди виникли проблеми, які наставник не розкривав. У клубі відбувся якийсь неприємний інцидент, через який було ухвалено рішення достроково розлучитися з кількома гравцями.
Права на Жерсона Родрігеса належать київському "Динамо". Контракт футболіста із клубом завершиться влітку 2024 року. До цього часу він може знову виступати у київській команді.
Жерсон Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році. Він конфліктував із тренерами столичного клубу, проте Мірчі Луческу вдалося ненадовго налагодити стосунки з гравцем. Люксембуржець був важливою частиною "Динамо", яке виграло Прем'єр-лігу та Кубок України у сезоні 2020/2021. Однак незабаром Жерсон вирушив в оренду до "Анкарагюджи". Пізніше він виступав на правах оренди за "Труа", "Еюпспор", "Аль-Вахду" та "Сівасспор".
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