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Динамо может вернуть одного из своих звездных легионеров

16 января 2024 18:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо может вернуть одного из своих звездных легионеров
Жерсон Родригес в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский скоро сможет поработать с талантливым футболистом. Столичный клуб может вернуть легионера, который ушел из команды несколько лет назад. 

Жерсон Родригес досрочно вернется в "Динамо", сообщает Fanatik

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Атакующий полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес досрочно ушел из турецкого "Сивасспора". Клуб арендовал его до лета 2024 года, однако не захотел держать 28-летнего игрока после одного из скандалов. 

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес в матче за сборную Люксембурга. Фото: пресс-слуба "Динамо"

Возвращение Жерсона 

Главный тренер "Сивасспора" Бюлент Уйгун заявил, что внутри команды возникли проблемы, которые наставник не стал раскрывать. В клубе состоялся некий неприятный инцидент, из-за которого было принято решение досрочно расстаться с несколькими игроками. 

Права на Жерсона Родригеса принадлежат киевскому "Динамо". Контракт футболиста с клубом завершится летом 2024 года. До этого времени он может снова выступать в киевской команде. 

Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году. Он конфликтовал с тренерами столичного клуба, однако Мирче Луческу удалось ненадолго наладить отношения с игроком. Люксембуржец был важной частью "Динамо", которое выиграло Премьер-лигу и Кубок Украины в сезоне 2020/2021. Однако вскоре Жерсон отправился в аренду в "Анкарагюджу". Позже он выступал на правах аренды за "Труа", "Эюпспор", "Аль-Вахду" и "Сивасспор". 

Напомним, Ярмоленко начал работать спортивным директором "Динамо".

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