Динамо может вернуть одного из своих звездных легионеров

Жерсон Родригес в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский скоро сможет поработать с талантливым футболистом. Столичный клуб может вернуть легионера, который ушел из команды несколько лет назад.

Жерсон Родригес досрочно вернется в "Динамо", сообщает Fanatik.

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Атакующий полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес досрочно ушел из турецкого "Сивасспора". Клуб арендовал его до лета 2024 года, однако не захотел держать 28-летнего игрока после одного из скандалов.

Жерсон Родригес в матче за сборную Люксембурга. Фото: пресс-слуба "Динамо"

Возвращение Жерсона

Главный тренер "Сивасспора" Бюлент Уйгун заявил, что внутри команды возникли проблемы, которые наставник не стал раскрывать. В клубе состоялся некий неприятный инцидент, из-за которого было принято решение досрочно расстаться с несколькими игроками.

Права на Жерсона Родригеса принадлежат киевскому "Динамо". Контракт футболиста с клубом завершится летом 2024 года. До этого времени он может снова выступать в киевской команде.

Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году. Он конфликтовал с тренерами столичного клуба, однако Мирче Луческу удалось ненадолго наладить отношения с игроком. Люксембуржец был важной частью "Динамо", которое выиграло Премьер-лигу и Кубок Украины в сезоне 2020/2021. Однако вскоре Жерсон отправился в аренду в "Анкарагюджу". Позже он выступал на правах аренды за "Труа", "Эюпспор", "Аль-Вахду" и "Сивасспор".

Напомним, Ярмоленко начал работать спортивным директором "Динамо".

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