Арсенал хочет заменить Зинченко звездным футболистом
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получит шанс продолжить карьеру в другом зарубежном чемпионате. Он может стать частью сделки по трансферу на "Эмирейтс" звезды сборной Германии.
Зинченко перестает быть незаменимым футболистом для "Арсенала", сообщает Daily Mail.
Главный тренер "канониров" Микель Артета рассчитывает на солидное усиление состава в летнее межсезонье. "Арсенал" может потратить больше 200 млн евро на новых футболистов. Однако есть и игроки, которые покинут Лондон. Одним из них является вице-капитан сборной Украины.
Куда уйдет Зинченко
Александр Зинченко в нынешнем сезоне неоднократно допускал ошибки, из-за которых "Арсенал" терял очки. Футболист стал реже выходить на поле в основном составе. Журналисты заявляют, что в конце сезона Зинченко покинет "Арсенал".
Лондонцы готовы включиться в борьбу за Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает летом 2025 года. Вингера сборной Германии хочет перехватить мадридский "Реал", а бороться за футболиста будет и "Арсенал".
"Канониры" готовы предложить "Баварии" 50 млн евро и Александра Зинченко ради того, чтобы вернуть 28-летнего Лероя Сане в английскую Премьер-лигу. В сезоне 2023/2024 украинец сыграл за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.
Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.
"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.
Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".
"Манчестер Сити" могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина.
"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.
Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.
Читайте Новини.LIVE!