Арсенал хочет заменить Зинченко звездным футболистом

"Канониры" на разминке перед матчем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получит шанс продолжить карьеру в другом зарубежном чемпионате. Он может стать частью сделки по трансферу на "Эмирейтс" звезды сборной Германии.

Зинченко перестает быть незаменимым футболистом для "Арсенала", сообщает Daily Mail.

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Главный тренер "канониров" Микель Артета рассчитывает на солидное усиление состава в летнее межсезонье. "Арсенал" может потратить больше 200 млн евро на новых футболистов. Однако есть и игроки, которые покинут Лондон. Одним из них является вице-капитан сборной Украины.

Зинченко наблюдает за Кудусом. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куда уйдет Зинченко

Александр Зинченко в нынешнем сезоне неоднократно допускал ошибки, из-за которых "Арсенал" терял очки. Футболист стал реже выходить на поле в основном составе. Журналисты заявляют, что в конце сезона Зинченко покинет "Арсенал".

Лондонцы готовы включиться в борьбу за Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает летом 2025 года. Вингера сборной Германии хочет перехватить мадридский "Реал", а бороться за футболиста будет и "Арсенал".

"Канониры" готовы предложить "Баварии" 50 млн евро и Александра Зинченко ради того, чтобы вернуть 28-летнего Лероя Сане в английскую Премьер-лигу. В сезоне 2023/2024 украинец сыграл за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.

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