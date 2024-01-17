Мудрик уйдет из Челси вслед за Почеттино — что известно

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонский "Челси" могут ждать серьезные изменения в конце нынешнего сезона. Сразу несколько футболистов уйдут из клуба в том случае, если будет уволен главный тренер команды Маурисио Почеттино.

В услугах Мудрика заинтересованы несколько зарубежных клубов, сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик в отпуске. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что будет с Мудриком

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может оказаться в списке футболистов, которые покинут "Челси" вслед за Маурисио Почеттино. Сразу нескольким клубам приписывают интерес к молодому вингеру. В их числе оказались миланский "Интер" и испанский "Атлетико".

Наиболее устойчивый интерес к Мудрику сохраняет "Бавария". Будущим летом мюнхенцы планируют значительно изменить состав и пригласить несколько молодых футболистов. Одним из них может стать украинский хавбек.

"Бавария" внимательно следит за ситуацией в "Челси". Как только станет известно, что лондонцы не заинтересованы в Мудрике, немецкий клуб сделает предложение по трансферу игрока.

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 22 матча во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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