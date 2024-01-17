Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик уйдет из Челси вслед за Почеттино — что известно arrow

Мудрик уйдет из Челси вслед за Почеттино — что известно

17 января 2024 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик уйдет из Челси вслед за Почеттино — что известно
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" могут ждать серьезные изменения в конце нынешнего сезона. Сразу несколько футболистов уйдут из клуба в том случае, если будет уволен главный тренер команды Маурисио Почеттино. 

В услугах Мудрика заинтересованы несколько зарубежных клубов, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Руководство "Челси" недовольно выступлением команды в сезоне 2023/2024. Маурисио Почеттино могут отправить в отставку в том случае, если лондонцы не смогут квалифицироваться в еврокубки. Аргентинскому тренеру уже ищут потенциальную замену. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в отпуске. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что будет с Мудриком 

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может оказаться в списке футболистов, которые покинут "Челси" вслед за Маурисио Почеттино. Сразу нескольким клубам приписывают интерес к молодому вингеру. В их числе оказались миланский "Интер" и испанский "Атлетико". 

Наиболее устойчивый интерес к Мудрику сохраняет "Бавария". Будущим летом мюнхенцы планируют значительно изменить состав и пригласить несколько молодых футболистов. Одним из них может стать украинский хавбек. 

"Бавария" внимательно следит за ситуацией в "Челси". Как только станет известно, что лондонцы не заинтересованы в Мудрике, немецкий клуб сделает предложение по трансферу игрока. 

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 22 матча во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 

Напомним, "Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

"Реал" купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему. 

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме