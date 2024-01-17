Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик піде з Челсі слідом за Почеттіно — що відомо arrow

Мудрик піде з Челсі слідом за Почеттіно — що відомо

17 січня 2024 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик піде з Челсі слідом за Почеттіно — що відомо
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" можуть чекати на серйозні зміни наприкінці нинішнього сезону. Одразу кілька футболістів підуть із клубу в тому випадку, якщо буде звільнено головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

У послугах Мудрика зацікавлені кілька закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Керівництво "Челсі" незадоволене виступом команди у сезоні 2023/2024. Маурісіо Почеттіно можуть відправити у відставку в тому випадку, якщо лондонці не зможуть кваліфікуватися в єврокубки. Аргентинському тренеру вже шукають потенційної заміни.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у відпустці. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що буде з Мудриком

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може опинитися у списку футболістів, які покинуть "Челсі" слідом за Маурісіо Почеттіно. Одразу кільком клубам приписують інтерес до молодого вінгера. Серед них опинилися міланський "Інтер" та іспанський "Атлетико".

Найбільш стійкий інтерес до Мудрика зберігає "Баварія". Наступного літа мюнхенці планують значно змінити склад та запросити кілька молодих футболістів. Одним із них може стати український хавбек.

"Баварія" уважно стежить за ситуацією у "Челсі". Як тільки стане відомо, що лондонці не зацікавлені в Мудрику, німецький клуб зробить пропозицію щодо трансферу гравця.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 22 матчі у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Реал" придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців

Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.

спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі