Мудрик піде з Челсі слідом за Почеттіно — що відомо

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонський "Челсі" можуть чекати на серйозні зміни наприкінці нинішнього сезону. Одразу кілька футболістів підуть із клубу в тому випадку, якщо буде звільнено головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

У послугах Мудрика зацікавлені кілька закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Челсі" незадоволене виступом команди у сезоні 2023/2024. Маурісіо Почеттіно можуть відправити у відставку в тому випадку, якщо лондонці не зможуть кваліфікуватися в єврокубки. Аргентинському тренеру вже шукають потенційної заміни.

Михайло Мудрик у відпустці. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що буде з Мудриком

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може опинитися у списку футболістів, які покинуть "Челсі" слідом за Маурісіо Почеттіно. Одразу кільком клубам приписують інтерес до молодого вінгера. Серед них опинилися міланський "Інтер" та іспанський "Атлетико".

Найбільш стійкий інтерес до Мудрика зберігає "Баварія". Наступного літа мюнхенці планують значно змінити склад та запросити кілька молодих футболістів. Одним із них може стати український хавбек.

"Баварія" уважно стежить за ситуацією у "Челсі". Як тільки стане відомо, що лондонці не зацікавлені в Мудрику, німецький клуб зробить пропозицію щодо трансферу гравця.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 22 матчі у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив три результативні передачі.

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