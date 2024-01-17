Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Манчестер Сити могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина arrow

Манчестер Сити могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина

17 января 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Сити могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина
Тренер Хосеп Гвардиола недоволен решением арбитров. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один клуб английской Премьер-лиги могут наказать за нарушение финансового фэйр-плей. "Манчестер Сити" оказался в эпицентре нового расследования.

Речь идет о множественных случаях не соблюдения правил чемпионами Англии, сообщает Sky Sports.

Читайте также:

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что уже была назначена дата рассмотрения дела "Манчестер Сити". При этом спортивный чиновник не стал раскрывать детали. Известно лишь то, что речь идет о многочисленных нарушениях фэйр-плей.

Манчестер Сити
"Горожане" после матча с "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

Что угрожает "Манчестер Сити" 

В общей сложности против чемпионов Англии выдвинуты обвинения по 115 различным нарушениям. Все они касаются финансового фэйр-плей. Это означает, что "Манчестер Сити" практически каждый сезон тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Это нарушает регламент английской Премьер-лиги. 

В том случае, если вина "Манчестер Сити" будет доказана, клуб могут лишить очков или даже отправить в один из низших дивизионов. Вероятность такого развития событий крайне невелика, но она вполне реальна. При этом "горожане" подадут апелляцию, и решение АПЛ может вообще не вступить в силу. 

Аналогичные расследования проводятся в отношении еще двух английских клубов. Это "Ноттингем Форест" и "Эвертон". 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

"Реал" купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему. 

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.

спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме