Манчестер Сити могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина
Еще один клуб английской Премьер-лиги могут наказать за нарушение финансового фэйр-плей. "Манчестер Сити" оказался в эпицентре нового расследования.
Речь идет о множественных случаях не соблюдения правил чемпионами Англии, сообщает Sky Sports.
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что уже была назначена дата рассмотрения дела "Манчестер Сити". При этом спортивный чиновник не стал раскрывать детали. Известно лишь то, что речь идет о многочисленных нарушениях фэйр-плей.
Что угрожает "Манчестер Сити"
В общей сложности против чемпионов Англии выдвинуты обвинения по 115 различным нарушениям. Все они касаются финансового фэйр-плей. Это означает, что "Манчестер Сити" практически каждый сезон тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Это нарушает регламент английской Премьер-лиги.
В том случае, если вина "Манчестер Сити" будет доказана, клуб могут лишить очков или даже отправить в один из низших дивизионов. Вероятность такого развития событий крайне невелика, но она вполне реальна. При этом "горожане" подадут апелляцию, и решение АПЛ может вообще не вступить в силу.
Аналогичные расследования проводятся в отношении еще двух английских клубов. Это "Ноттингем Форест" и "Эвертон".
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