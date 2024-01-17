Манчестер Сити могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина

Тренер Хосеп Гвардиола недоволен решением арбитров. Фото: Reuters/Lee Smith

Еще один клуб английской Премьер-лиги могут наказать за нарушение финансового фэйр-плей. "Манчестер Сити" оказался в эпицентре нового расследования.

Речь идет о множественных случаях не соблюдения правил чемпионами Англии, сообщает Sky Sports.

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Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что уже была назначена дата рассмотрения дела "Манчестер Сити". При этом спортивный чиновник не стал раскрывать детали. Известно лишь то, что речь идет о многочисленных нарушениях фэйр-плей.

"Горожане" после матча с "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

Что угрожает "Манчестер Сити"

В общей сложности против чемпионов Англии выдвинуты обвинения по 115 различным нарушениям. Все они касаются финансового фэйр-плей. Это означает, что "Манчестер Сити" практически каждый сезон тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Это нарушает регламент английской Премьер-лиги.

В том случае, если вина "Манчестер Сити" будет доказана, клуб могут лишить очков или даже отправить в один из низших дивизионов. Вероятность такого развития событий крайне невелика, но она вполне реальна. При этом "горожане" подадут апелляцию, и решение АПЛ может вообще не вступить в силу.

Аналогичные расследования проводятся в отношении еще двух английских клубов. Это "Ноттингем Форест" и "Эвертон".

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