Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Манчестер Сіті можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина arrow

Манчестер Сіті можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина

17 січня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Сіті можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина
Тренер Хосеп Гвардіола незадоволений рішенням суддів. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги можуть покарати за порушення фінансового фейр-плею. "Манчестер Сіті" опинився в епіцентрі нового розслідування.

Йдеться про численні випадки не дотримання правил чемпіонами Англії, повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс заявив, що вже було призначено дату розгляду справи "Манчестер Сіті". При цьому спортивний чиновник не розкривав деталі. Відомо лише те, що йдеться про численні порушення фейр-плей.

Манчестер сіті
"Містяни" після матчу з "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

Що загрожує "Манчестер Сіті"

Загалом проти чемпіонів Англії висунуто звинувачення щодо 115 різних порушень. Усі вони стосуються фінансового фейр-плею. Це означає, що "Манчестер Сіті" практично щосезону витрачає набагато більше, ніж заробляє. Це порушує регламент англійської Прем'єр-ліги.

Якщо вина "Манчестер Сіті" буде доведена, клуб можуть позбавити очок або навіть відправити в один із нижчих дивізіонів. Імовірність такого розвитку подій вкрай невелика, але цілком реальна. При цьому "містяни" подадуть апеляцію, і рішення АПЛ може взагалі не набути чинності.

Аналогічні розслідування проводять щодо ще двох англійських клубів. Це "Ноттінгем Форест" та "Евертон".

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Реал" придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців

Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.

спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі