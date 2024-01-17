Манчестер Сіті можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина

Тренер Хосеп Гвардіола незадоволений рішенням суддів. Фото: Reuters/Lee Smith

Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги можуть покарати за порушення фінансового фейр-плею. "Манчестер Сіті" опинився в епіцентрі нового розслідування.

Йдеться про численні випадки не дотримання правил чемпіонами Англії, повідомляє Sky Sports.

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Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс заявив, що вже було призначено дату розгляду справи "Манчестер Сіті". При цьому спортивний чиновник не розкривав деталі. Відомо лише те, що йдеться про численні порушення фейр-плей.

"Містяни" після матчу з "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Lee Smith

Що загрожує "Манчестер Сіті"

Загалом проти чемпіонів Англії висунуто звинувачення щодо 115 різних порушень. Усі вони стосуються фінансового фейр-плею. Це означає, що "Манчестер Сіті" практично щосезону витрачає набагато більше, ніж заробляє. Це порушує регламент англійської Прем'єр-ліги.

Якщо вина "Манчестер Сіті" буде доведена, клуб можуть позбавити очок або навіть відправити в один із нижчих дивізіонів. Імовірність такого розвитку подій вкрай невелика, але цілком реальна. При цьому "містяни" подадуть апеляцію, і рішення АПЛ може взагалі не набути чинності.

Аналогічні розслідування проводять щодо ще двох англійських клубів. Це "Ноттінгем Форест" та "Евертон".

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