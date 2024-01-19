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Жирона назвала дві умови продажу Циганкова

19 січня 2024 11:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона назвала дві умови продажу Циганкова
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков повернувся на поле після травми. Це викликало нову хвилю чуток про те, що наступний сезон хавбек може розпочати в іншій команді.

Голова ради директорів "Жирони" Пере Гвардіола розкрив деталі про майбутнє українця, повідомляє Sport.es.

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Віктор Циганков провів у "Жироні" вже рік. За цей час він став одним із лідерів середньої лінії каталонської команди та її цінним активом. Останні шість місяців інтерес до українця приписують багатьом європейським клубам.

Віктор Циганков
Віктор Циганков на базі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Умови продажу Циганкова

Пере Гвардіола, який займається фінансами та трансферами "Жирони", відповів на запитання про Віктора Циганкова. Він визнав, що клуб справді може відпустити 26-річного півзахисника збірної України. Однак це станеться лише при виконанні двох важливих умов.

Гвардіола пояснив, що "Жирона" має отримати вигідну пропозицію щодо футболіста, і поки це так і не сталося. Каталонський клуб купив Циганкова за 5 мільйонів євро. Київське "Динамо" отримає частину коштів від подальшого продажу гравця.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

За словами Гвардіоли, українець має сам захотіти піти їх "Жирони". Однак, півзахисник не демонструє таких планів.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 15 матчів у всіх турнірах. Він забив три м'ячі та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом. 

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.

спорт
футбол
Віктор Циганков
Футбол трансфери
Жирона

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