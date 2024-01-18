Судаков залишається — Шахтар продасть іншого півзахисника

Георгій Судаков на тренуванні "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Хавбек збірної України Георгій Судаков залишиться у "Шахтарі" як мінімум до кінця цього сезону. Однак "гірники" можуть продати іншого гравця під час зимового трансферного вікна.

Одразу кілька клубів виявили інтерес до півзахисника "Шахтаря", повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "гірників" хоче зберегти Георгія Судакова на другу половину сезону 2023/2024. Молодий футболіст має допомогти донецькій команді захистити чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) та успішно виступити у Лізі Європи.

Влітку 2024 року трансферна вартість Судакова може зрости. У такому разі "Шахтар" продасть Георгія з більшим зиском для себе. А вже зараз "гірники" можуть погодитись на трансфер іншого гравця.

Артем Бондаренко на передсезонних зборах "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кого продасть "Шахтар"

Англійський "Тоттенгем" та французький "Марсель" цікавляться 23-річним півзахисником Артемом Бондаренком. Колишній капітан молодіжної збірної України поступається Георгію Судакову і за медійною популярністю, і за трансферною вартістю. Проте експерти вважають вихованця "гірників" висхідною зіркою європейського футболу.

Контракт Артема Бондаренка із "Шахтарем" розрахований до 2028 року. Потенційні покупці можуть направити "гірникам" запит щодо трансферу гравця вже наступного тижня.

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