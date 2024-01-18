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Судаков остается — Шахтер продаст другого полузащитника

18 января 2024 10:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков остается — Шахтер продаст другого полузащитника
Георгий Судаков на тренировке "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков останется в "Шахтере" как минимум до конца нынешнего сезона. Однако "горняки" могут продать другого игрока во время зимнего трансферного окна. 

Сразу несколько клубов проявили интерес к полузащитнику "Шахтера", сообщает Tutto Mercato

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Руководство "горняков" хочет сохранить Георгия Судакова на вторую половину сезона 2023/2024. Молодой футболист должен помочь донецкой команде защитить чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ) и успешно выступить в Лиге Европы. 

Летом 2024 года трансферная стоимость Судакова может вырасти. В таком случае "Шахтер" продаст Георгия с большей выгодой для себя. А уже сейчас "горняки" могут согласиться на трансфер другого игрока. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко на предсезонных сборах "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кого продаст "Шахтер" 

Английский "Тоттенхэм" и французский "Марсель" интересуются 23-летним полузащитником Артемом Бондаренко. Бывший капитан молодежной сборной Украины уступает Георгию Судакову и по медийной популярности, и по трансферной стоимости. Однако эксперты считают воспитанника "горняков" восходящей звездой европейского футбола. 

Контракт Артема Бондаренко с "Шахтером" рассчитан до 2028 года. Потенциальные покупатели могут направить "горнякам" запрос по трансферу игрока уже на следующей неделе. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

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Георгий Судаков

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