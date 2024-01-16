Шахтер принял решение по трансферу Судакова — что известно

Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков не будет выступать в составе "Наполи". Итальянский клуб отказался от трансфера молодого игрока.

Остался только один серьезный претендент на Судакова, сообщает Tutto Mercato.

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Атакующий полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков больше не входит в сферу интересов "Наполи". Итальянский клуб не захотел платить "горнякам" 40 млн евро за украинского футболиста и занимается оформлением перехода Хамеда Траоре из "Борнмута" за 25 млн евро.

Судаков играет против Конопли. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что ждет Судакова

Основным претендентом на полузащитника снова стал "Ювентус". Туринский клуб по-прежнему нуждается в игроке того амплуа, в котором выступает Судаков. "Старая синьора" давно следит за прогрессом Георгия и продолжает переговоры с "Шахтером". Не исключено, что украинский хавбек сменит клуб до конца январского трансферного окна.

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. "Горняки" отпустят футболиста, если получат финансовое предложение, которое устроит руководства клуба.

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах. Он забил три гола.

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