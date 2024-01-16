Шахтар ухвалив рішення щодо трансферу Судакова — що відомо

Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не виступатиме у складі "Наполі". Італійський клуб відмовився від трансферу молодого гравця.

Залишився лише один серйозний претендент на Судакова, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков більше не входить до сфери інтересів "Наполі". Італійський клуб не захотів платити "гірникам" 40 млн євро за українського футболіста і займається оформленням переходу Хамеда Траоре з "Борнмута" за 25 млн євро.

Судаков грає проти Коноплі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що чекає на Судакова

Основним претендентом на півзахисника знову став "Ювентус". Туринський клуб, як і раніше, потребує гравця того амплуа, в якому виступає Судаков. "Стара синьйора" давно стежить за прогресом Георгія і продовжує переговори з "Шахтарем". Ймовірно, що український хавбек змінить клуб до кінця січневого трансферного вікна.

Контракт Судакова із "Шахтарем" діє до літа 2028 року. "Гірники" відпустять футболіста, якщо отримають фінансову пропозицію, яка влаштує керівництво клубу.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Полісся" підписало зіркового закордонного футболіста — хто він.

"Реал" придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.

Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.