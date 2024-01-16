Шахтар ухвалив рішення щодо трансферу Судакова — що відомо
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не виступатиме у складі "Наполі". Італійський клуб відмовився від трансферу молодого гравця.
Залишився лише один серйозний претендент на Судакова, повідомляє Tutto Mercato.
Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков більше не входить до сфери інтересів "Наполі". Італійський клуб не захотів платити "гірникам" 40 млн євро за українського футболіста і займається оформленням переходу Хамеда Траоре з "Борнмута" за 25 млн євро.
Що чекає на Судакова
Основним претендентом на півзахисника знову став "Ювентус". Туринський клуб, як і раніше, потребує гравця того амплуа, в якому виступає Судаков. "Стара синьйора" давно стежить за прогресом Георгія і продовжує переговори з "Шахтарем". Ймовірно, що український хавбек змінить клуб до кінця січневого трансферного вікна.
Контракт Судакова із "Шахтарем" діє до літа 2028 року. "Гірники" відпустять футболіста, якщо отримають фінансову пропозицію, яка влаштує керівництво клубу.
У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи.
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