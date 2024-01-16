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Шахтар ухвалив рішення щодо трансферу Судакова — що відомо

16 січня 2024 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар ухвалив рішення щодо трансферу Судакова — що відомо
Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не виступатиме у складі "Наполі". Італійський клуб відмовився від трансферу молодого гравця.

Залишився лише один серйозний претендент на Судакова, повідомляє Tutto Mercato.

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Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков більше не входить до сфери інтересів "Наполі". Італійський клуб не захотів платити "гірникам" 40 млн євро за українського футболіста і займається оформленням переходу Хамеда Траоре з "Борнмута" за 25 млн євро.

Георгій Судаков
Судаков грає проти Коноплі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що чекає на Судакова

Основним претендентом на півзахисника знову став "Ювентус". Туринський клуб, як і раніше, потребує гравця того амплуа, в якому виступає Судаков. "Стара синьйора" давно стежить за прогресом Георгія і продовжує переговори з "Шахтарем". Ймовірно, що український хавбек змінить клуб до кінця січневого трансферного вікна.

Контракт Судакова із "Шахтарем" діє до літа 2028 року. "Гірники" відпустять футболіста, якщо отримають фінансову пропозицію, яка влаштує керівництво клубу.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

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Футбол трансфери
Георгій Судаков

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