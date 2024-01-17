Динамо купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку

Румынский защитник "Краковии" Вирджил Гицэ. Фото: скриншот

Киевское "Динамо" продолжает искать центрального защитника, который сможет усилить команду в январе. Одной из стран, на которую обратили свій взгляд скауты клуба остается Польша.

По информации инсайдера чемпионата Польши Эухенио Гонсалеса Агилеры, "Динамо" снова интересуется игроком, которого могло подписать в 2021 году.

Читайте также:

"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре защиты, где играют Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук и Кристиан Биловар. Из-за этой нестабильной игры столичная команда находится только на шестом месте по пропущенным голам, уступая всей группе лидеров и "Колосу".

"Динамо" вернулось к румынскому защитнику

По информации источника, скауты "Динамо" просматривают 25-летнего румынского защитника "Краковии" Вирджила Гицэ.

Киевляне интересовались игроком еще в 2021 году, когда он играл в Румынии, но затем отказались от сделки.

В 2022-м году Гицэ перебрался в Польшу и стал рекордным трансфером в истории "Краковии". За футболиста поляки отдали "Фарулу" 1,2 млн евро.

В текущем сезоне Гицэ провел за "Краковию" 21 матч и забил в них четыре мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,2 млн евро. Действующий контракт футболиста с клубом завершается 30 июня 2026 года.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Манчестер Сити" могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.