Динамо не захотело подписывать игрока из Грузии

Грузинский центральный защитник Александр Каландадзе. Фото: "Динамо" Тбилиси

Киевское "Динамо" ищет нового центрального защитника. На клуб даже выходили агенты и предлагали футболиста из Грузии.

Однако киевляне отказались от нового игрока, сообщил канал Zorya Londonsk.

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"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре защиты, где играют Попов, Сирота, Дячук и Биловар. Из-за этой нестабильной игры столичная команда находится только на шестом месте по пропущенным голам, уступая всей группе лидеров и "Колосу".

Кого предлагали "Динамо"

Агенты предложили "Динамо" защитника тбилисского "Динамо" Александра Каландадзе.

22-летний грузин выступает за тбилисское "Динамо", с которым у него контракт до 31 декабря 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел за команду шесть матчей и результативными действиями не отметился. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Также активе центрального защитника два матча за сборную Грузии.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

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