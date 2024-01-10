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Динамо не захотіло підписувати гравця з Грузії

10 січня 2024 16:50
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Агабекян Карен
редактор
Динамо не захотіло підписувати гравця з Грузії
Грузинський центральний захисник Олександр Каландадзе. Фото: "Динамо" Тбілісі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" шукає нового центрального захисника. На клуб навіть виходили агенти та пропонували футболіста з Грузії.

Проте кияни відмовилися від нового гравця, повідомив канал Zorya Londonsk.

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"Динамо" в поточному сезоні має проблеми в центрі захисту, де грають Попов, Сирота, Дячук та Біловар. Через цю нестабільну гру столична команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами, поступаючись усій групі лідерів та "Колосу".

Кого пропонували "Динамо"

Агенти запропонували "Динамо" захисника тбіліського "Динамо" Олександра Каландадзе.

22-річний грузин виступає за тбіліське "Динамо", з яким у нього контракт до 31 грудня 2024 року.

Цього сезону футболіст провів за команду шість матчів і результативними діями не відзначився. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 600 тисяч євро.

Також активі центрального захисника два матчі за збірну Грузії.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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