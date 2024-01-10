Динамо не купит Брагару — известны детали трансфера лидера Черноморца

Максим Брагару в форме молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Киевское "Динамо" не собирается платить средства за вингера "Черноморца" Максима Брагару. Киевляне подпишут футболиста бесплатно.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Что известно о трансфере "Динамо"

По информации источника, "Динамо" подписало с Брагару предварительный контракт. Согласно с этим договором, футболист обязуется перейти в клуб после истечения контракта с нынешним клубом.

Как известно, договор между "Черноморцем" и Брагару завершит действовать 30 июня текущего года.

Проигравшим в этой ситуации оказался одесский клуб, не получивший за футболиста ни копейки.

"Динамо" подписало предварительный контракт с Максимом Брагару. Игрок молодежной сборной переедет в Киев как свободный агент, ведь его контракт с "Черноморцем" подходит к концу летом. К этому времени он продолжит свои выступления за "моряков". Нормальное усиление на фланге?" — написал Бурбас.

В "Черноморце" футболист используется как левый защитник, а не игроком атаки, которым он является. В текущем сезоне Максим в 19 матчах сделал три голевые передачи.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

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