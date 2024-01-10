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Динамо загадково анонсувало перший трансфер

10 січня 2024 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Динамо загадково анонсувало перший трансфер
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський та президент клубу Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ
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Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" сьогодні має оголосити про перший зимовий трансфер. Це означає, що новачок з першого дня після зимових канікул розпочне роботу в команді Олександра Шовковського.

Загадковий анонс "Динамо" опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.

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Кого підписало "Динамо"

На цю мить найбільш не надійними позиціями в "Динамо" стали центральний захисник та правий вінгер.

На позицію центрбека розглядалися різні варіанти, але підтверджено лише вихованця "Шахтаря" Тарас Качарабу. На правий фланг нападу киян у ЗМІ сватали лідера "Чорноморця" та молодіжної збірної України Максима Брагару.

За інформацією ТаТоТаке, "Динамо" вже підписало контракт із 21-річним Брагару за схемою 4+1. Саме це підписання анонсувала пресслужба киян.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

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