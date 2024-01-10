Динамо загадочно анонсировало первый трансфер
Киевское "Динамо" сегодня должно объявить о первом зимнем трансфере. Это значит, что новичок с первого дня после зимних каникул приступит к работе в команде Александра Шовковского.
Загадочный анонс "Динамо" опубликовало на своих страницах в соцсетях.
Кого подписало "Динамо"
На текущий момент самыми востребованными позициями в "Динамо" стали центральный защитник и правый вингер.
На позицию центрбека рассматривались разные варианты, но подтвержден был лишь воспитанник "Шахтера" Тарас Качараба. На правый фланг нападения киевлян в СМИ сватали лидера "Черноморца" и молодежной сборной Украины Максима Брагару.
По информации ТаТоТаке, "Динамо" уже подписало контракт с 21-летним Брагару по схеме 4+1. Именно это подписание анонсировала пресс-служба киевлян.
Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.
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