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Динамо не купить Брагару — відомі деталі трансферу лідера Чорноморця

10 січня 2024 14:38
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Агабекян Карен
редактор
Динамо не купить Брагару — відомі деталі трансферу лідера Чорноморця
Максим Брагару у формі молодіжної збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" не збирається платити кошти за вінгера "Чорноморця" Максима Брагару. Кияни підпишуть футболіста безкоштовно

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Максим Брагару у формі "Чорноморця". Фото: "Чорноморець"

Що відомо про трансфер "Динамо"

За інформацією джерела, "Динамо" підписало з Брагару попередній контракт. Відповідно до цього договору, футболіст зобов'язується перейти до клубу після закінчення контракту з нинішнім клубом.

Як відомо, договір між "Чорноморцем" та Брагару завершить діяти 30 червня поточного року.

Програв у цій ситуації одеський клуб, який не отримав за футболіста жодної копійки.

"Динамо" підписало попередній контракт із Максимом Брагару. Гравець молодіжної збірної переїде до Києва як вільний агент, адже його контракт із "Чорноморцем" добігає кінця влітку. На той час він продовжить свої виступи за "моряків". Нормальне посилення на фланзі?" — Написав Бурбас.

У "Чорноморці" футболіст використовується як лівий захисник, а не гравцем атаки, яким він є. Цього сезону Максим у 19 матчах зробив три гольові передачі.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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